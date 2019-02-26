بعد غيابه.. الكينج يعود لجمهوره من دبي للقاهرة بالمفاجآت

حالة من العشق ينتظرها جمهوره بفارغ الصبر، فبعد غياب ما يقرب من عام ونصف يعود الكينج محمد منير لجمهوره، من خلال الحفل الضخم الذي سيحييه في الأول من مارس، بفاميلي بارك بالقاهرة الجديدة.



وتجرى التجهيزات للحفل على قدم وساق دون توقف، لهذا اللقاء الذي ينتظره جمهوره بعد غياب طويل استمر منذ مارس الماضي عندما أحيا حفله الأخيرة على ساحة معبد الكرنك، في حفل ختام احتفالية الاقصر عاصمة الثقافة العربية، حيث سيقدم لجمهوره خلال هذا الحفل العديد من المفاجآت.



وعلى الجانب الآخر قامت صفحة "المنايرة مع الكينج" بعمل فيديو بعنوان "جننا طول البعاد يا كينج" والذي قدموا من خلاله رسالة حب للكينج، يعلنون من خلالها سعادتهم بعودته إلى الحفلات مرة أخرى بعد غياب لفترة طويلة عنهم، ويقدم الفيديو مشاهد للكينج وهو في عدد من حفلاته وأيضًا بكواليسها والاستعداد لها.



وأكد صاحب الشركة المنظمة الحفل أن منير يستعد بعدد كبير من المفاجآت لجمهوره في حفل القاهرة، بعد أن فاجأ جمهور دبي في الحفل الضخم الذي أقيم بالقرية العالمية بغنائه بالخليجي وتقديمه للمرة الأولى أغنيته الجديدة "أهِل أوّل" من الفلكلور الحجازي، كما قدم العديد من أفضل أغانيه ليحقق تفاعلا كبيرا مع الآلاف من الجماهير التي حضرت الحفل، وهو ما جعل منير يعرب عن سعادته بالحضور والغناء لجمهوره بالإمارات مجددا، وأن كافة الحفلات التي أحياها خلال السنوات الماضية حققت نجاحا كبيرا، ووعد جمهوره ومعجبيه بإقامة حفلة ساحرة، وهو ما حدث.



وأضاف: لذلك يتم حاليا الاستعداد لحفل القاهرة ليكون الأقوى هذا العام، بعنوان "وحشتنا يا منير" بسبب طول الفترة هذه المرة في اللقاء بين "منير" ومحبيه من مختلف الأجيال منذ مارس الماضي، وسيقدم الكينج بالطبع خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور منها: لما النسيم ربك لما يريد، شمندورة، سو يا سو وطاق طاقية، وغيرها، إضافة إلى عدد آخر من الأغاني التي ستعد بمثابة مفاجأة للجمهور.





يذكر أن الشركة المنظمة طرحت تذاكر الحفل على فئتين؛ الأولى بمبلغ 500 جنيه لـ"VIP"، والثانية بـ200 جنيه، والتي تحقق نسبة مبيعات غير عادية، إلى جانب أن منير كان قد أصدر مؤخرا، أحدث أغنياته بعنوان "أبعد عنيك عني"، والتي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، حيث سبق وطرح من الألبوم 4 أغنيات هي: "روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية".