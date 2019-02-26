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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:45 م

إحالة ٧ متهمين بخطف طفلين لإجبار ذويهم على بيع منزل للجنايات

إحالة ٧ متهمين بخطف
نجلاء رفاعي
dostor.org/2532754

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية ٧ متهمين جدد ضمن "مافيا التنقيب عن الآثار"، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بخطف طفلين من محافظة البحيرة لإجبار ذويهم على بيع المنزل خاصتهم، للتنقيب عن الآثار، وإخفائهما داخل عقار بمنطقة المقطم.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأطفال الذين أكدوا أنهم "أولاد عم" وأعمارهم بين 6 و5 أعوام، وأن جيرانهم في البلد بمحافظة البحيرة هما الذين أقدموا على خطفهم ووضعوهم في مكان وأغلقوا عليهم المنزل بالمفتاح، وتركوهم وحدهم في المنزل، وترددوا عليهم بالطعام من وقت لآخر.

وتبين أن المتهمين من محافظة البحيرة من اللاهثين وراء عمليات التنقيب عن الآثار، واستعانوا بأحد الدجالين، الذي مارس السحر والشعوذة وأكد لهم وجود مقبرة آثرية وكنز أسفل أحد العقارات في منطقتهم.

وتبين أن المتهمين توجهوا إلى العقار المستهدف وتحدثوا مع أهله على شرائه مقابل مبلغ مالي، لكنهم رفضوا وبإخبارهم عن نيتهم في الحفر والتنقيب عن الآثار، اشتد انزعاجهم ورفضوا البيع مبررين ذلك بأنه بيت عائلة يسكن فيه شقيقان يعملان أميني شرطة.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم بتحقيقات النيابة أنه عقب محاولة إقناع الشقيقين بالتخلي عن العقار، استغلوا فرصة العيد ولهو أطفالهما في الشارع، فتمكنوا من استدراجهم وشراء زجاجات مياه غازية للأطفال ووضعوا فيها كمية من المخدر، وبمجرد احتسائها فقدوا الوعي وسقطوا على الأرض مغشي عليهم.

وأضافوا أنهم عقب ذلك تم حملهم ووضعهم في "توك توكط، وتم إرسالهم في سيارة خاصة لاحتجازهم في شقة في منطقة المقطم، لابتزاز أهلهم والاتفاق معهم على حل، ولكن الأهالي أبلغوا عن الواقعة.

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