طبيبة نساء وتوليد توضح طرق تنظيف الرحم عقب الدورة الشهرية

قالت الدكتور سناء شافع، إخصائي النساء والتوليد، إن الرحم ينظف نفسه بنفسه عقب انتهاء الدورة الشهرية من خلال زيادة الإفرازات المهبلية التي تنقل الدم الفاسد خارجه، مشيرة إلى أهمية تناول الزنجبيل والقرفة والحلبة خلال أيام الدورة، لأنها تساعد على زيادة نسبة تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية وإخراج السموم من الجسم.



وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كل فتاه يجب أن تحرص على عدم انتقال الجراثيم من الداخل إلى الخارج والوقاية من حدة الالتهابات المصاحبة للدورة الشهرية، من خلال منشفة قطنية بالماء الدافئ تستخدم في تنظيف المهبل من الأمام مع الضغط بلطف وتنظيف المنطقة.



وشددت إخصائى النساء والتوليد، على ضرورة أخذ حمامًا دافئًا مع الجلوس في حوض الاستحمام المضاف إليه ½ كوب ملح، حيث إن الملح يساعد في تنظيف المهبل وتخفيف الحكة، مشيرة إلى أهمية تجفيف المهبل بلطف من خلال استخدام منشفة قطنية، خاصة أن ترك المهبل رطبًا يساعد في الإصابة بالعدوى.



وحذرت من استخدام المنظفات المهبلية، فهي عامل أساسي في الإصابة بالالتهابات، كما تؤثر على حموضة المهبل وتسبب الجفاف.

