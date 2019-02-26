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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:41 م

مبيعات المؤسسات تُكبّد البورصة 500 مليون جنيه خسائر

مبيعات المؤسسات تُكبّد
اكرم عمران
dostor.org/2532752

حوّلت المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية المصرية والأجنبية والعربية مؤشرات البورصة إلى التباين لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 500 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.9 مليار جنيه، نتيجة الاتجاه البيعي الواضح للمؤسسات وصناديق الاستثمار خلال النصف الثانى من تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30"" بنسبة 4. 0% بما يعادل نحو 60 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14886.9 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنحو محدود لم تتجاوز نسبته 06. 0% بما يعادل 44. 0 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 716.2 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.11 مليار جنيه، بعد التعامل على 424.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 33.6 ألف صفقة بيع وشراء.

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