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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:39 م

قصور الثقافة تستكمل فعاليات ورشة "التخطيط للبرامج والمشروعات"

قصور الثقافة تستكمل
جمال عاشور
dostor.org/2532750

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات ثانى أيام الورشة التدريبية "التخطيط والإعداد للبرامج والمشروعات"، التى نظمتها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين.

وتناولت الدكتورة هبة مغيب، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، التهديدات وطبيعة الفرص المتاحة والمؤثرة، وأنها من النظم المهمة لإعداد وتصميم استراتيجيات الأعمال الخاصة عن طريق تقديم مجموعة من الخطط سواء قصيرة أو طويلة المدى.

وفى المحاضرة الثانية تناولت تقسيم الأهداف، مؤكدة أن التحليل الشجرى والأهداف والاستراتيجيات هى أداة تشاركية لتحديد المشاكل الرئيسية بأسبابها وآثارها، لمساعدة المخططين للمشروع على صياغة أهداف واضحة يمكن إدارته.

وفى فعاليات ثالث أيام الورشة، تناولت الدكتورة هبة مغيب، تحديد النتائج ومراجعة التنسيق بين الأهداف الفرعية والعامة وتحديد مؤشرات أداء التحقق من كل مؤشر وطرق وأساليب قياسه، موضحة أن فصل مؤشرات النتائج الرئيسة عن المقاييس الأخرى له تأثير جيد على التقارير، حيث يتم فصل مقاييس الأداء إلى جزأين، الأول يخص الحوكمة والثاني يخص الإدارة، فأي مؤسسة يجب أن يكون لها تقرير وما بين مؤشرات النتائج الرئيسة ومؤشرات الأداء الرئيسة، ويوجد عدد من مؤشرات والنتائج، وهي مكملة لمؤشرات الأداء الرئيسة وتوضح معها في بطاقة الأداء المتوازن الخاصة بالمؤسسة، وكذلك بطاقة الأداء الخاصة بكل قطاع وقسم وفريق.

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