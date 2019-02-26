انطلاق بطولة كأس العالم لـ"الخماسي الحديث" فى مصر غدًا

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير الجاري، وحتى الثالث من مارس المقبل بنادي "بلاتنيوم".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.



وحضر المؤتمر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وشاينى فانج، سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ورعاة البطولة.



وأكد وزير الشباب، في كلمته، دعم الوزارة لكل الاتحادات الرياضية، ومساندتهم في إعداد اللاعبين وتدريبهم استعدادًا للبطولات، وتحقيق الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف المحافل، لافتًا إلى استضافة مصر للبطولات الرياضية الدولية، ومختلف الأحداث والمؤتمرات الدولية الكبري ومنها: القمة العربية - الأوربية التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ أمس الإثنين واستغرقت يومين.



وشدد على أهمية المنافسة في كل البطولات التي تشارك فيها مصر، والفوز بالمراكز التقدمة في مختلف البطولات من خلال التخطيط والإعداد الجيد، وبالتنسيق الواجب مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، مشيرا إلى المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة للكشف عن الموهوبين في مختلف الألعاب، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الراعية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الاتحادات الرياضية.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث يضاف إلى رصيد نجاحاتها في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية، وهو ما ينعكس على إثراء الحركة الأوليمبية، ويؤكد مدى التناغم بين اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.



وأشاد بجهود الاتحاد المصري للخماسي الحديث، مقدمًا التهنئة للاتحاد على تأهل لاعبين من "الخماسي الحديث" من خلال التصفيات الإفريقية لأولمبياد "طوكيو 2020".



من جهته، صرح رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث بأن بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر تأتى ضمن سلسلة البطولات العالمية التي تقام خلال العام الجاري "2019"، والمؤهلة لأولمبياد "طوكيو 2020"، مشيرا إلى أن الحد الأقصي للمشاركة في الأولمبياد لكل دولة بالنسبة للخماسي الحديث هو 4 لاعبين بواقع 2 لاعبين و2 لاعبات، وتأهل اللاعب شريف نظير واللاعبة هايدي عادل من خلال التصفيات الإفريقية لمنافسات "أولمبياد طوكيو".



وتعهد بالمنافسة على ميدالية أوليمبية في "أولمبياد طوكيو 2020"، لافتًا إلى الإعداد الجيد الذي يقوم به الاتحاد في تدريب اللاعبين وإعدادهم لمختلف البطولات، مشيرا فى ذات الوقت إلى التطور المستمر والملحوظ لأداء لاعبي مصر.



من جهتها، أعربت سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن ثقتها في إمكانيات مصر التنظيمية للخروج بالبطولة في أفضل صورة على صعيد النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.