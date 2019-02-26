القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
رياضة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:37 م

انطلاق بطولة كأس العالم لـ"الخماسي الحديث" فى مصر غدًا

انطلاق بطولة كأس
أ ش أ
dostor.org/2532749

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير الجاري، وحتى الثالث من مارس المقبل بنادي "بلاتنيوم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.

وحضر المؤتمر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وشاينى فانج، سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ورعاة البطولة.

وأكد وزير الشباب، في كلمته، دعم الوزارة لكل الاتحادات الرياضية، ومساندتهم في إعداد اللاعبين وتدريبهم استعدادًا للبطولات، وتحقيق الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف المحافل، لافتًا إلى استضافة مصر للبطولات الرياضية الدولية، ومختلف الأحداث والمؤتمرات الدولية الكبري ومنها: القمة العربية - الأوربية التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ أمس الإثنين واستغرقت يومين.

وشدد على أهمية المنافسة في كل البطولات التي تشارك فيها مصر، والفوز بالمراكز التقدمة في مختلف البطولات من خلال التخطيط والإعداد الجيد، وبالتنسيق الواجب مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، مشيرا إلى المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة للكشف عن الموهوبين في مختلف الألعاب، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الراعية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الاتحادات الرياضية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث يضاف إلى رصيد نجاحاتها في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية، وهو ما ينعكس على إثراء الحركة الأوليمبية، ويؤكد مدى التناغم بين اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد بجهود الاتحاد المصري للخماسي الحديث، مقدمًا التهنئة للاتحاد على تأهل لاعبين من "الخماسي الحديث" من خلال التصفيات الإفريقية لأولمبياد "طوكيو 2020".

من جهته، صرح رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث بأن بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر تأتى ضمن سلسلة البطولات العالمية التي تقام خلال العام الجاري "2019"، والمؤهلة لأولمبياد "طوكيو 2020"، مشيرا إلى أن الحد الأقصي للمشاركة في الأولمبياد لكل دولة بالنسبة للخماسي الحديث هو 4 لاعبين بواقع 2 لاعبين و2 لاعبات، وتأهل اللاعب شريف نظير واللاعبة هايدي عادل من خلال التصفيات الإفريقية لمنافسات "أولمبياد طوكيو".

وتعهد بالمنافسة على ميدالية أوليمبية في "أولمبياد طوكيو 2020"، لافتًا إلى الإعداد الجيد الذي يقوم به الاتحاد في تدريب اللاعبين وإعدادهم لمختلف البطولات، مشيرا فى ذات الوقت إلى التطور المستمر والملحوظ لأداء لاعبي مصر.

من جهتها، أعربت سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن ثقتها في إمكانيات مصر التنظيمية للخروج بالبطولة في أفضل صورة على صعيد النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

منذ أقل من شهر

توابع التعادل الإفريقى فى الزمالك: جروس على كف عفريت.. ومعاقبة كهربا وأوباما

منذ أقل من شهر

"اتحاد الكرة" يهدد الأهلي بعقوبتين حال انسحابه أمام بيراميدز

الآن

الحكومة تنفي فرض رسوم على الأمتعة الشخصية لركاب السكك الحديدية

موقع فرنسي: نضال السيسي من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين

ضغوط برلمانية على ماي لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

ads
الأكثر قراءة

الأهلى عقب تأجيل مباراة بيراميدز: نبحث عن حقوق النادى

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

خاص.. مقترح برلماني جديد على التعديلات الدستورية

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة النيجر ونيجيريا

"ديولوفيو": اعتقدت نفسى ملك الأسبوع حتى شاهدت "هاتريك" ميسى

انطلاق بطولة كأس العالم لـ"الخماسي الحديث" فى مصر غدًا

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

الأهلى عقب تأجيل مباراة بيراميدز: نبحث عن حقوق النادى

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

خاص.. مقترح برلماني جديد على التعديلات الدستورية

ads
كشكول

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير فرع البنات بتكلفة 10 ملايين جنيه

"الوزراء" ينفي إلغاء امتحانات الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج

جامعة القاهرة تختتم فعاليات الملتقي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض

بالصور.. يوم رياضي ترفيهي لأعضاء التدريس والموظفين بـ"تربية طفولة المنيا"

"المنوفية" تعتمد تبرعات طبية لمستشفيات الجامعة وكلية الصيدلة

الأمصار

السعودية توافق على منح بنك ستاندرد تشارترد ترخيصا للعمل

محمد بن زايد يزور برلمان كوريا الجنوبية: نتطلع لفتح آفاق جديدة

عقب تعثر خطة إعادة الانتشار.. جريفيث يصل صنعاء لإنقاذ اتفاق السويد

لتقييم القصف الحوثي.. الفريق الأممي يصل مطاحن الحديد لأول مرة

السبسي: استثناء المرأة من المساواة في الميراث يتعارض مع روح الدين الإسلامي

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

أم لثلاثة أطفال تنفق مبالغ مالية طائلة لتشبه ميجان ماركل

علمتني ابنتي

رجل يبتلع 2 كيلو "حجارة" لتهدئة توتره

مباريات
الصحة

تعرف على مزايا الجراحة عن طريق الروبوت

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎