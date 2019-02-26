مؤشر البحث العلمي: 155 براءة اختراع حصل عليها المصريون في 2018

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر فبراير الحالي عن حصول المخترعين المصريين على 155 براءة اختراع خلال عام 2018 من مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بزيادة قدرها 55% عن 2017 حيث كان عدد البراءات 100.



وأشار المؤشر -في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن عدد براءات الاختراع الصادرة لغير المصريين بلغ 535 براءة اختراع لعام 2018، لافتا إلى أن إجمالي براءات الاختراع الصادرة من المكتب بلغ 690.



ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريًا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة؛ بهدف مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.