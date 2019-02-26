ماليزيا تعلن التبرع بـ100 ألف دولار كمساعدات لليمن

أعلنت كوالالمبور التبرع بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي للاحتياجات الإنسانية في اليمن، وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى لإعلان التبرعات في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد في جنيف.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يحضر وزير الخارجية سيف الدين عبدالله أعمال الاجتماع، الذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء.



وأضاف البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الماليزية أن وزير الخارجية سيلقي الضوء- خلال الاجتماع - على سياسة الحكومة الماليزية في حماية حقوق الإنسان.



ويعد مجلس حقوق الإنسان الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التي تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة، وتعمل على تعزيز، وترويج، وحماية حقوق الإنسان الأساسية.