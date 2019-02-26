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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:33 م

وزير الشباب: نتعاون مع "التعليم العالي" بشأن أنشطة طلاب الجامعات

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أ ش أ
dostor.org/2532746

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم جامعة عين شمس من خلال تطوير أرضية ملعب كرة القدم القانوني والتراك المحيط به، بالإضافة إلى تزويد صالة الجيم بالجامعة بأحدث الأجهزة الرياضية؛ ليتسنى لطلاب الجامعة ممارسة الأنشطة الرياضية على أكمل وجه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي -خلال زيارته اليوم لجامعة عين شمس بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة- التعاون الكامل بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام، وكذلك دعم المنشآت الرياضية بالجامعات، وتوفير ما تحتاجه من متطلبات.

وقال إن جامعة عين شمس تعد جامعة تاريخية عظيمة تخرج فيها الكثير من الفنانين والعلماء، لافتا إلى أنه يكون في غاية السعادة بالتواجد داخل الجامعات المصرية والتوصل المستمر مع الشباب والاستماع إلى وجهات نظرهم في مختلف الأمور، وأن الوزارة حريصة على الوصول إلى الشباب المصري في مختلف المحافظات والجامعات ومراكز الشباب والأندية وكافة التجمعات الشبابية الأخرى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن عودة الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية يؤكد ثقة دول العالم في مصر وأن هذا الأمر له مردود إيجابي على كافة الأصعدة، موضحا أن هناك 16 دولة اختارت مصر لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية في أقل من 3 أيام.

وطالب الدكتور أشرف صبحي الشباب بعدم الاستماع للأخبار المغلوطة التي تنتشر خاصة على السوشيال ميديا وأن يكون لديهم الوعي الكامل بعدم تداول الشائعات التي تضر بمصالح الدولة المصرية وأن يحصلوا على المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوق منها، منوها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يتعاون الجميع من أجل بناء بلادنا التي تسير على الطريق الصحيح للبناء والتنمية.

وأضاف صبحي، أثناء حضوره اليوم بقاعة المؤتمرات فى جامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن الأهلي والزمالك هما أساس الرياضة المصرية، وسيظلان إلى الأبد.

وأشار إلى ارتفاع القيمة التسويقية للاعبيين، موضحا أن متوسط سعر اللاعبين حاليا 10 ملايين جنيه وهو رقم كبير.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي يرافقه الدكتور عبدالوهاب عزت المنشآت الرياضية بالجامعة، إلى جانب متابعة مباراة في كرة القدم الخماسية بين طلاب الجامعة ضمن الأنشطة الطلابية.

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