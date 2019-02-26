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سياسي
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:45 م

"روتاري" تحتفي بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي فى مصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الشريف
dostor.org/2532677

احتفت المنطقة الروتارية فى مصر، بمرور 90 عامًا على الخدمة الروتارية و114 عاما على الروتاري بالعالم، مساء الأحد، بحضور باري راسين رئيس الروتاري الدولي، وعبد الحميد العوا محافظ روتارى مصر وعدد من رؤساء نوادى روتارى مصر.

وشهدت الاحتفالية لقاء مع الشباب، حيث قال رئيس الروتارى الدولى، بارى راسين، إن الشباب المصري مُلهم، ولا بد أن يكون له دور فعال فى التنمية والبناء، من خلال العمل التطوعي والإجتماعي بالشارع المصري، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمحتاحين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأولى بالرعاية، مشيدا بشباب اندية "روتراكت مصر".

وأكد على أن الشباب هم مستقبل العمل الخيري والتنمية، وعلي القيادات ان تمنحهم الفرص وإلا تبخل عليهم بالخبرة، والتدريب قائلا: تسلحوا بالتدريب، فيما استقبله شباب "الروتر اكت" بالورود، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

من جانبه، استعرض عبد الحميد العوا محافظ روتاري مصر، جهود الأندية الروتارية المصرية والتي تمثلت في أكثر من ألف مشروع خدمي للمجتمع يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمبادرات القومية والجمعيات المحلية خلال 2018-2019، موجها الشكر لكافة مجهودات أعضاء روتاري مصر لدعم المبادرات الرئاسية الصحية بالتعاون مع كافة الشركاء، والتي تهدف إلى اكتشاف الأمراض وعلاجها وتهتم بنشر الوعي الصحي"، وأيضا توجيه الشكر لكافة المحافظين السابقين، والنائبة البرلمانية ماريان عازر.

وأكد العوا، على أن أندية الروتاري في مصر تشارك في مبادرات الدولة الصحية مثل "الأنيميا والتقزُم، ونور حياة، وفيرس سي" من خلال عدد من المشروعات المبتكرة والتي تصل للمستفيد في مكانه، مضيا بأن روتاري مصر سيطلق أول مستشفى عائم بالشرق الأوسط هذا الأسبوع، على ان تبدأ رحلة العمل بالمستشفى العائم من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة، ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ روتاري مصر، انه سيتم افتتاح جهود تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر والتي تُعد لتكون مزارًا سياحيًا بعد الانتهاء من كافة مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها، مؤكدا أن الروتاري استطاع خلال ٩٠ عام أن يساهم في توفير بيئة معيشية كريمة للمواطن المصري، من خلال العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا علي أن عملهم يتم تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وتتبع منظمة الروتاري الدولي التي تُعد أكبر منظمة إنسانية تطوعية وخدمية في العالم، تتضمن حوالي مليون ومائتي ألف عضو من رجال وسيدات الأعمال وقادة المجتمعات والمؤثرين فيه في حوالي المائتي دولة بالعالم يعملون جميعًا لخدمة مجتمعاتهم وبناء الإنسان وتتخذ شعارها هذا العام " كُن مصدرًا للإلهام"، وقامت الأندية الروتارية المصرية على مدى تسعون عامًا بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية في كافة أرجاء البلاد.

وعن أهم مشروعات روتاري مصر، خلال الـ90 عامًا الماضية، أكد عبد الحميد العوا محافظ روتاري مصر، تضمنت المساهمة في القضاء على مرض شلل الأطفال والمشاركة في الحملات القومية للتوعية والتطعيمات، مشروع المستشفى العائم لتوفير الخدمات الصحية للأم والطفل (إطلاقه فبراير 2019)، إجراء جراحات في كافة التخصصات الطبية، تبرع بأجهزة طبية، وتجديد أقسام بمستشفيات، وقوافل طبية للمناطق النائية والمحرومة، وتطبيق منهجية المواجهة المكثفة لتعلم اللغة concentrated learning encounter لمحو الأمية، تطوير وتنمية قرى بالصعيد (افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تطوير قرية الأمير بالأقصر، فبراير 2019)، وتوفير وصلات مياه وصرف صحي، فرص ترويج ودعم للأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بناء وتجهيز مدارس ووحدات صحية وحضانات أطفال، وتوفير قروض دوارة، فرص تمكين ودمج لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت أيضا تركيب أطراف صناعية، ومشروعات للمساهمة في الحفاظ على البيئة وزراعة أشجار.

من ناحيتها، استعرضت النائبة البرلمانية، ماريان عازر، أفلامًا وثائقية بالإحتفالية، عن إيجابيات العمل التطوعي والمجتمعي، ودور ذلك علي بناء المجتمعات، متطرقة إلى أن رسالة الروتاري فى العالم، هو العمل فى إطار السلام والمحبة والرخاء بين المواطنين.

وشهدت الاحتفالية أيضا تكريم عدد من أعضاء الروتاري المتبرعين للمنطقة الروتارية فى مصر، وأتخاذ الصور التذكارية لأعضاء الروتاري مع رئيس الروتاري الدولي، فيما من المقرر أن يفتتح رئيس الروتارى الدولى خلال زيارته الجارية لمصر تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر، والتى تُعد لتكون مزارًا سياحيًا بعد الانتهاء من كافة مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها.

"روتاري" تحتفي بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي فى مصر
"روتاري" تحتفي بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي فى مصر
"روتاري" تحتفي بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي فى مصر
"روتاري" تحتفي بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي فى مصر
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