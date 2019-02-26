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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:43 م

رئيس الوفد: قمة شرم الشيخ صفحة جديدة فى العلاقات بين العرب وأوروبا

المستشار بهاءالدين
المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس الحزب
إسلام نصير
dostor.org/2532676

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس الحزب، أن انعقاد القمة العربية- الأوروبية فى أرض مصر بمدينة السلام شرم الشيخ، هو حدث تاريخى بالغ الضرورة وغير مسبوق، ويمثل صفحة جديدة فى إطار العلاقات العربية الأوروبية تقوم بنودها على الرغبة المتوافقة بين الجانبين لتفهم كل منهم الآخر، وطرح وجهات النظر حول أهم القضايا والمشكلات محل الاهتمام من الطرفين بحثا عن حلول واستراتيجية للتعامل البناء معها.

وأشار حزب الوفد- فى بيان له- إلى أن عقد هذا المؤتمر الكبير الذى شهد حضورا على مستوى رفيع إنما هو خير دليل على أن مصر عادت لريادتها السابقة فى المنطقة كما كانت، وليس هناك أدل من عقد العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والعالمية على أرضها مؤخرًا.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تاريخية بكل المقاييس وغير مسبوقة، لأنها جسدت مكانة مصر السياسية فى الوقت الراهن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على خارطة العالم، وفى الساحة الدولية باعتبارها دولة محورية ذات أهمية واستراتيجية كبرى فى المنطقة العربية وحلقة وصل والتقاء بين الحضارتين العربية والأوروبية.

وأضاف أن الموضوعات المطروحة على أجندة القمة بالغة الأهمية، حيث يبحث القادة على مدار يومين أهم التحديات التى تواجه الطرفين وفى مقدمتها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى العديد من ملفات النزاع، وستشمل المباحثات القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب وركيزة أساسية فى أجندة القمة العربية الأوروبية.

وأكد أن الرئيس السيسى استطاع أن يغير خريطة العلاقات الدبلوماسية العالمية، لتصبح مصر قبلة العالم، بما لديها من إمكانات كوطن ودولة وشعب، ولتحقق النجاحات فى شتى المجالات واحدا وراء الآخر، بما يؤكد أن مصر تفتح أبوابا جديدة لمستقبل أكثر إشراقا.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن هذه القمة تمثل حدثا بالغ الأهمية، لأنها تعطى فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتفتح الباب واسعا أمام جذب الاستثمارات والمعاملات التجارية التى من شأنها تعزيز الاقتصاد المصرى.

وأضاف خلال بيان حزب الوفد، أن انعقاد القمة أيضا فى مصر يمثل عنصرا مهما لتنشيط السياحة وعودة سياحة المؤتمرات، إضافة إلى موقع مصر الجغرافى المتميز وما لديها من إمكانات سياحية هائلة وضخمة.

وثمن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محاربة الإرهاب، فمنذ الوهلة الأولى أعلن السيسى أن محاربة الإرهاب لن تثنينا عن تحقيق مسار التنمية فى البلاد، وهو ما يسير على أسس ثابتة وراسخة، مشيرا إلى أن رئاسة مصر للقمة الأوروبية تعكس الدور المهم الذى لعبته مصر والثقة الكبيرة التى اكتسبتها القيادة السياسية المصرية على مستوى الساحة السياسية الخارجية فى العالم، مؤكدا أن مصر قادرة على دفع عجلة التنمية رغما عن الظروف التى مرت بها، كما أنها تقف حائط صد لدحر الإرهاب فى المنطقة بل والعالم أجمع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن استمرار كيان الدولة الوطنية والحفاظ عليه هو مفتاح الاستقرار والخطوة الأولى فى طريق إعادة الأمن بما يفتح الأبواب أمام جهود التنمية.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه القمة التاريخية ليست غريبة على مصر التى عرفت عبر تاريخها الوطنى منذ آلاف السنين امتزاجا بين الحضارات وتفاعلا ثقافيا بينها.

ولفت إلى أن الحاجة باتت ملحة للالتفاف والحرص المتبادل بين الطرفين حول هدف واحد، وهو كيفية التعامل مع الاخطار والتحديات التى تهدد الدول والمنطقة؛ بما يقوض الفرص أمام قوى الشر والإرهاب لعرقلة تنمية الدول ومسار الشعوب.

ودعا- خلال البيان- إلى ضرورة الاتفاق على استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ودحره، حتى تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة للإخاء والمحبة بعيدا عن الصراعات والايديولوجيات المنفردة، مؤكدا أنه لن يتم ذلك إلا عن طريق التعاون، والعمل من أجل الأجيال القادمة لتحقيق النجاح والتنمية.

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