اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف دمياط تؤيد التعديلات الدستورية

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

نشب حريق ضخم في عقار سكنى بقرية الروضة التابعة لمركز فارسكور بدمياط. وأبلغ الأهالى قوات الحماية المدنية التي توجهت على الفور إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء ...