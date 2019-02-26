وزير الدفاع الباكستاني: انتهاك الهند لمجالنا الجوي غير مقبول

قال وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك إن "انتهاك المقاتلات الهندية للمجال الجوي الباكستاني على الخط الفاصل في كشمير غير مقبول بأي ثمن".



وأكد ختك بشكل قاطع - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية - أن "القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب للدفاع عن الوطن"، مشيرا إلى أن "الشعب الباكستاني مستعد لدفع أي ثمن للدفاع عن سيادة البلاد".



كانت باكستان أعلنت فجر اليوم أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة.



وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.