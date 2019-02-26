343.7 مليون جنيه أرباح "الدلتا للسكر" فى 2018

كشفت المؤشرات المالية المعدلة لشركة "الدلتا للسكر" عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 28.7% خلال العام الماضى 2018، لتصل إلى 343.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 482.5 مليون جنيه في 2017.



وأوضحت الشركة أن سبب تلك التراجعات هو تخفيض قيمة الربح عن 2018 من 344.39 مليون جنيه إلى 343.7 مليون جنيه، نتيجة تعديل تاريخ إضافة بعض الأصول في حدود 155 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المصروفات المستحقة في حدود 500 ألف جنيه.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.05 مليار جنيه في العام السابق له.