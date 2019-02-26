إدارة "الإنتاج الإعلامى" تقترح ترحيل توزيع أرباح 2018

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن مجلس إدارة "المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" يقترح ترحيل الأرباح عن العام المنتهي في ديسمبر 2018 للعام المقبل.



وأضافت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أنه تقرر عرض القرار على الجمعية العامة العادية للشركة القادمة.



وبحسب قائمة توزيعات الشركة من المقترح ترحيل 161.7 مليون جنيه للعام المقبل.



وكشفت المؤشرات المالية للشركة خلال 2018، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 70.76%، على أساس سنوي، لتسجل 93.4 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 54.7 مليون جنيه أرباح خلال العام المقارن.



وارتفعت ايرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 379.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل إيرادات 360.86 مليون جنيه خلال العام المقارن.