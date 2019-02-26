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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:35 م

خاص.. مقترح برلماني جديد على التعديلات الدستورية

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمي
عائشة حسن
dostor.org/2532656

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح جديد على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيا، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية لأمانة المجلس، وتم تحويلها للجنة التشريعية، وسيتم مناقشته بالتزامن مع مناقشة اللجنة التشريعية للتعديلات الدستورية.

وكشف "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن المقترحات التي تقدم بها على التعديلات الدستورية، وهي إلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان بأن تكون لها حصة محجوزة دستورا لا تقل عن الربع، وذلك تعديلا في المادة رقم 102، لتعارضه مع أحكام المواد "11 243244" من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية، وتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية بجانب تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.

وأشار "العليمي"، في مذكرته، إلى أن الإلغاء لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة المنفذة في سبتمبر 1981.

وأوضح أن المادة المستحدثة الجديدة الخاصة بإعادة مجلس شيوخ، وضع لها تعديل جديد خاص بتشكيل المجلس من عدد 300 عضوا وليس 250 عضو كالمطروح في التعديلات المقدمة، ويُنتخب منهم 200 عضو بالاقتراع العام السري المباشر ويعين العدد الباقي بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعديل سن المرشح لعضوية مجلس الشيوخ لأربعين عاما وليس خمسة وثلاثين عاما.

وتضمنت المذكرة تعديل المادة رقم 234 وجعلها "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وحذف باقي الفقرة المكملة للمادة "وترى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

فيما يخص المادة رقم 243، طالب النائب بضرورة حذف عبارة في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور لتصبح المادة بعد التعديل "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في المجالس النيابية وذلك على النحو الذي يحدده القانون"، وكذلك المادة رقم 244، حذف عبارة في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور لتصبح شكلها بعد التعديل "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون".

خاص.. مقترح برلماني جديد على التعديلات الدستورية
خاص.. مقترح برلماني جديد على التعديلات الدستورية
خاص.. مقترح برلماني جديد على التعديلات الدستورية
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