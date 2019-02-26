"آصف" يدعو الأحزاب السياسية الباكستانية للوقوف وراء الجيش

دعا وزير الخارجية الباكستاني السابق خواجة آصف كل الأحزاب السياسية لتنحية خلافاتهم جانبًا والوقوف وراء الجيش الباكستاني، وذلك بعدما اخترقت مقاتلات هندية المجال الجوي للبلاد صباح اليوم الثلاثاء.



وقال آصف - في تصريحات نقلتها صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية - إن سلامة الأراضي الباكستانية أصبحت مهددة، وبدلًا من المزايدات يتعين على كل السياسيين اتخاذ موقف موحد بعد انتهاك خط المراقبة الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين الهند وباكستان.



ويذكر أن 12 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية اخترقت المجال الجوي لباكستان صباح اليوم وشنت غارات جوية على معسكرات مسلحة تابعة لجماعة مجاهدي خلق وحزب المجاهدين.