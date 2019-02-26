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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:32 م

"إعلامي الوزراء" ينفي إلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس

مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
dostor.org/2532648

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس واستغلال وقتها في التحصيل العلمي والدراسي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس، مُشددةً على اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

وأضافت الوزارة، أنها حاليًا بصدد دراسة إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس برفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلاب المدارس.

كما أوضحت الوزارة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بصحة الطلاب، تم إطلاق حملة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف والعلاج المبكر لطلبة المرحلة الإبتدائية من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، حيث بدأت الحملة منذ شهر فبراير الجاري وتستمر حتي شهر أبريل المقبل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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