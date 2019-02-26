القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:31 م

سقوط مستريح جديد لتوظيف الشباب في حلوان

سقوط مستريح جديد
هدير مصطفي
dostor.org/2532647

نجحت وحدة مباحث حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علـم، في القبض على عنصر إجرامي نصب على مواطن واستولى منه على 1000 دولار، مقابل توظيفه.

تعود الواقعة عندما ورد بلاغ للمقدم هاني أبو علـم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بقيام "تامر س.م" 44 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "نصب"، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية، بالنصب على شيف في مطعم وإيهامه بالقدرة على تعيينه بالخارج مقابل 1000 دولار أمريكى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، والتأكد من صحة المعلومات، وبتوسيع دائرة الاشتباه، ومداهمة الأماكن المتردد عليها، تم ضبط المتهم وبحوزته كارنيه ضابط شرطة سابق وهاتف محمول ومبلغ مالى وبصحبته "عمرو ع.ع" 30 سنة "شيف" بأحد الفنادق بالقاهرة، مقيم دائرة قسم شرطة حلوان، والذى قرر بسابقة قيامه بالتقابل مع المتهم منذ شهر، واستيلاء المتهم منه على مبلغ مالى 1000 دولار أمريكي، وبعض الأوراق "مصوغات تعيين "، عقب إيهامه بقدرته على توفير فرصة عمل له خارج البلاد واكتشافه لتعرضه لواقعة نصب من قبل المتهم.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجني عليه، أقر بارتكاب الواقعة، وبخصوص المضبوطات أقر بسرقة كارنيه الشرطة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص داخل أحد المطاعم بالتجمع الخامس بأسلوب "المغافلة"، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.‎

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