"الوزراء" ينفي إلغاء امتحانات أولى ثانوي للطلاب المصريين بالخارج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لامتحان الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج لهذا العام الدراسي باعتبارها سنة تجريبية، مشيرا إلى أن تلك الأنباء غير صحيحة ومفبركة.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج للعام الدراسي 20182019م، وأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بكافة الصفوف الدراسية ستُعقد بشكل طبيعي وفقًا للجداول التي ستُعلن من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.



وأوضحت الوزارة أن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، المقيدين بالصف الأول الثانوي خلال العام الجاري 20182019م، ستعقد هذا العام بنفس طريقة امتحانات الأعوام السابقة، حيث تقوم الوزارة الآن بدراسة موقف أبنائنا في الخارج من تطبيق النظام الجديد للتقييم في الأعوام القادمة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

