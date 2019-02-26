"إعلامي الوزراء" ينفي إهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإهدار وزارة الأوقاف لـ60 مليار جنيه من حصيلة أموال الأوقاف.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إهدار الوزارة أية مبالغ مالية سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو أيٍ من ممتلكاتها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذو طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وأنه يتم استغلالها بشكل أمثل وتوجيهها في الأغراض المخصصة لها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.



وشددت الوزارة على أن هيئة الأوقاف لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، حيث تحقق من خلال الاستثمار في الوقف لديها ريعًا سنويًّا بلغ عام 2018 2019م مليار ومائتي مليون جنيه.



وأشارت الوزارة إلى أن مال الوقف يعتبر خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدًا، ولا مجال للتلاعب به خاصة بعد الانتهاء من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، حيث ستتم طباعة خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا، مٌؤكدةً على توجه الوزارة نحو استثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 02).