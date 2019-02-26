الرئيس العراقي يعرب عن تطلع بلاده لتعاون واسع ومثمر مع فرنسا

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده إلى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا.

وذكر برهم صالح - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن رئيس الجمهورية برهم صالح بحث في باريس اليوم، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه سبل تطوير العلاقات بين البلدين.



وأكد رئيس الجمهورية أن العراق يتطلع إلى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا، معربًا عن أمله في أن تؤدي دورًا مميزًا في أعمار واستقرار البلاد ومدنه المخربة، والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة والصناعة بما يحقق الازدهار وتوفير فرص عمل للشباب ".



ومن جانبه، جدد لارشيه مساندة فرنسا للعراق لتحقيق أمنه واعماره والمساهمة في اعادة الحياة الطبيعية لمناطقه المتضررة من خلال دعم عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم.