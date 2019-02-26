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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 01:26 م

الوزراء ينفي توقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
dostor.org/2532627

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا ردا ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وذلك لحين انتهاء حملة فيروس سي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وأن أدوية مرضى السكر متوافرة بشكل طبيعي، ويتم صرفها بانتظام بجميع منافذ توزيع العلاج التابعة للتأمين الصحي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المرضى والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأدوية الحيوية كالضغط والسكر آمن تمامًا ويكفى احتياجات المرضى، مضيفةً أن نظام التنبؤ المبكر بالأزمات الدوائية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وخاصة الأدوية الحيوية يعمل على مدار الساعة للكشف المبكر عن وجود أي أدوية ناقصة أو يحتمل نقصها خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الوزارة، أن هيئة التأمين الصحي تسعى إلى تطوير خدماتها، وإلغاء نسب المساهمات التي يسددها المرضى مع العلاج، مُضيفةً أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة في جميع المستشفيات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).

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