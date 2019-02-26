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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 12:03 م

الأمن العام يضبط أخطر 4 عناصر إجرامية فى السحر والجمال

الأمن العام يضبط
dostor.org/2532448

داهم قطاع الأمن العام عددًا من البؤر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، ونجح في ضبط 4 عناصر شديدة الخطورة، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية.

أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد بقيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى "جمعة.س"، عاطل، مُقيم فى منطقة جبلية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية من دون لوحات بمنطقة البرك بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته "بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار - 150 جراما لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع.

كما وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد بقيام "صابر.أ"، وشهرته "صابر.ا"، عاطل، مُقيم بكفر عياد البلد بدائرة مركز أبوحماد بالشرقية، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل، أسفرت عن ضبطه أثناء استقلاله سيارة ربع نقل من دون لوحات معدنية بالمدق الترابى الواصل ما بين كفر عياد وعزبة سويد بدائرة مركز أبو حماد وبحوزته (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار - 300 جم لمخدر الهيروين - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع.

وعلى جانب آخر، أكدت المعلومات والتحريات التى قامت بها مجموعة العمل المشتركة، قيام "عماد.أ" عاطل، سبق اتهامه فى "3" قضايا "سرقات"، بالاتجار فى المواد المخدرة، وبخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع، متخذًا من مدينة العاشر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة الرويسات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية وبحوزته (بندقية خرطوش، وطلقتين من ذات العيار - 70 جم لمخدر الهيروين - 700 جنيه - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وفى السياق ذاته، وردت معلومات تفيد بقيام "حسام.م"، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من مدينة العاشر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم ثان العاشر وبحوزته (150 جراما لمخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

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