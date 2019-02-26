القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
عالم
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 12:03 م

النمسا: إجراءات جديدة بحق اللاجئين اعتبارا من أول مارس

وزير الداخلية النمساوي
وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل
أ ش أ
dostor.org/2532446

أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، عن إجراءات جديدة بحق اللاجئين تطبق اعتبارا من أول مارس المقبل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة تشمل حظر التجول في فترات متأخرة من الليل إلى جانب اعتماد أسلوب (تحليل المخاطر) ومنه يتم التعرف على ظروف اللاجىء، وهل بلاده في وضع حرب، ومدى مشاركته في أعمال هذه الحرب.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إلزام اللاجئين بالتواجد في المركز الخاص بمتابعتهم في الفترة من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، وفي حالة عدم الالتزام سيتم نقلهم إلى مراكز لاجئين نائية وغير مأهولة بالسكان وبالتحديد فى ولاية تيرول.

ونوه البيان إلى أنه سيتم اختصار وقت البت في طلب اللجوء إلى 20 يوما بدلا من 27 يوما، وفي حالة اتخاذ قرار الرفض سيتم المضي في إجراءات الترحيل في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير الداخلية النمساوي قد قرر - أمس - تغيير اسم مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز المغادرة، مع المضي قدما في استصدار تشريع جديد يتيح الاعتقال الوقائي للعناصر الخطرة من طالبي اللجوء.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من شهر

أسرار كاميرون.. رئيس الوزراء البريطانى السابق يتحدث عن «الإخوان» فى مذكراته

منذ أقل من شهر

رسميًا.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

منذ أقل من شهر

خالد البطش: مفتاح المصالحة عند مصر فقط.. والرئيس السيسى وجّه باستمرار فتح معبر رفح

الآن

"طعون طلائع حسم" و"إساءة شلبي للخطيب".. أبرز محاكمات اليوم

وفاة 13 شخصا بفيروس الأنفلونزا فى قبرص

زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام بقطار مصفح للقاء ترامب

اختتام القمة العربية الأوروبية ورد الأزهر على الإخوان يستحوذان على اهتمامات الصحف

ads
الأكثر قراءة

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى

انتحار مُسن أمام عجلات المترو بمحطة مترو عزبة النخل

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

بنزيمة: أنا القائد الأول لريال مدريد بعد رحيل رونالدو

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

الصحف الألمانية تبرز تذمر لاعبى بايرن ميونخ

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى

انتحار مُسن أمام عجلات المترو بمحطة مترو عزبة النخل

ads
كشكول

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

انطلاق الفوج الثالث من شباب الجامعات لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدرسة الصناعية

"تشخيص وعلاج القولون التقرحي ومرض كورنز" ندوة بطب المنوفية

"هندسة منوف الإليكترونية" تبتكر جهاز معايرة لرسم القلب بالموبيل

الأمصار

بجانب أحداث المسجد الأقصي.. "هآرتس" تحذر من تصعيد قريب

بعد نشرها "مقاطع مخلة".. الإيقاع بفتاة كويتية

نتنياهو يشمت على استقالة ظريف: مادمت أنا هنا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية

الأمير تركي الفيصل يكشف عن سر يخصه

بسبب زيارة الأسد.. رئيس الوزراء الإيراني يستقيل من منصبه

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

علمتني ابنتي

رجل يبتلع 2 كيلو "حجارة" لتهدئة توتره

غدًا اليوم العالمي للأمراض النادرة تحت شعار "سد الرعاية الصحية والاجتماعية"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تعرف على مزايا الجراحة عن طريق الروبوت

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎