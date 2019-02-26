القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 12:01 م

أول تعليق من تركي آل شيخ على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

أول تعليق من تركي
dostor.org/2532442

رد تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز، على قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل لقاء الفريق أمام نظيره الأهلي الذي كان مقرر له الخميس المقبل بكأس مصر.

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