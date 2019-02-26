حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى "الفودو" و"الحشيش" بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل، المحامي العام، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط "أحمد ع"، 24 سنة، عاطل، و"حمدي م"، 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت (1.146 كيلو جرام)، و55 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.