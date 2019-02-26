الوادي الجديد تنهي استعدادات إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"

أكدت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على الإستعدادات النهائية لإنطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للكشف على فيرس سي والأمراض غير السارية مجانا بداية من أول مارس حتى آخر إبريل.



وصرح الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة على تبليغ الوحدات الحزبية، والشباب والرياضة، ورئساء المراكز والقري والأحياء والإعلام والإذاعات المحلية والداخلية بتوعية المواطنين على الحشد والخروج والكشف إبتداء من الجمعة المقبلة بجميع القري والمدن والإعلان عن أماكن الفرق المتواجدة من الأطباء وفريق التمريض والإداريين، كما تم الإجتماع مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ورئساء القرى والأحياء والإعلاميين والصحفيين للوقوف صفا واحدا لنجاح المبادرة.



كما أكد "كامل" على وضع خطة محكمة بالتعاون مع الشباب والرياضة بواسطة الرائدات الريفيات لنشر الوعي وتشغيل جميع شاشات العرض الموجوده بالشوارع والميادين وتوزيع مطبوعات على المواطنين لمعرفة أهداف المبادرة والقضاء على فيرس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة