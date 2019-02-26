انعقاد أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء الصحة العرب غدًا

تنظم إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب أعمال الدورة العادية الـ51 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، يومي 27 – 28 فبراير 2018 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزيرة الصحة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة (رئيس الدورة)، المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية (ترويكا رئاسة القمة)، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية هجائيًا).



وينعقد اجتماع المجلس يوم الخميس برئاسة وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، ومشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.