"غرفة الأخشاب": 30% تراجعًا بالقوة الإنتاجية لمصانع الأثاث

قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع والورش العاملة في قطاع الأثاث تعمل بطاقة تبلغ 70%، مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب فى تراجع الإنتاج بنسبة 30%.



وأضاف، في تصريحات له، أنه رغم إنشاء العديد من المشروعات القومية والتي تسهم في زيادة الطلب في السوق، فإن أغلب المصانع والورش غير مستعدّة لذلك الحجم في ظل حاجتها لتطوير إنتاجها وعدم وجود الآليات التى تمكِّنها من تلبية المطلوب.



وطالب بزيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات، ودمج القطاع غير الرسمى، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية مرة أخرة وغزو الأسواق وخاصة السوق الإفريقي.



