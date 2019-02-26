ضبط شخص جمع 35 ألف جنيه من شباب بزعم توظيفهم

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص متهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من بعض المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، إلا أنه لم يفِ بوعوده ولم يقم برد المبالغ المالية المستولى عليها.



وأسفرت إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة، وقيام "أحمد.ع"، وشهرته "أحمد.ح"، موجه بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد - شيك"، بالادعاء أن عمله أتاح له علاقات ونفوذًا مزعومًا مع رؤسائه وزملائه ويستطيع من خلاله توفير فرص عمل للمواطنين المشار إليهم بالجهة التي يعمل بها تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية "على خلاف الحقيقة"، وطلب وأخذ من كل منهم مبلغا ماليا "7000 سبعة آلاف جنيه" بإجمالى خمسه وثلاثين ألف جنيه" وعدم تنفيذ ذلك، ورفض رد المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة لاستهدافه، ما أسفر عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.