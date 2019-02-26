العثور على ورشة لصناعة العناصر المعمارية بجبل السلسلة

توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة بمنطقة جبل السلسلة برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة، لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمد والتماثيل والمقاصير الضخمة.



وأشار د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثال ضخم يعرف باسم الكريوسفينكس (وهو تمثال برأس كبش بدلا من رأس إنسان وجسم أسد)، يبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.



وقد تم تصميمه بأسلوب مماثل لتمثال الكريوسفينكس الموجود إلي الجنوب من معبد خونسو بالكرنك، وهو يعود لعهد الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر.



وأضاف عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن البعثة عثرت أيضًا على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة والتي من المرجح أن تكون تم صنعها لتتويج رأس التمثال، وتم الكشف أيضًا عن جزء من تمثال آخر علي هيئة كبش ولكنه صغير الحجم ومئات من كسرات حجرية عليها كتابات هيروغليفية والتي تنتمي إلى الناووس المهدم الخاص بالملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى بقايا تمثال لصقر، وأجزاء من مسلة من بينها الهريم الخاص بها.



ومن جهتها، وصفت رئيسة البعثة د. ماريا نيسلون، الكشف بالهام، لأنه يسلط الضوء على منطقة جبل السلسلة ويؤكد أن المنطقة لم تكن فقط منطقة محاجر، ولكن كان يوجد بها ورش لصناعة مختلف العناصر المعمارية.