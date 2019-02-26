الصحف الألمانية تبرز تذمر لاعبى بايرن ميونخ

أبرزت الصحف الألمانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، رحيل مدير الكرة بنادي شالكه، وشكوى عدد من لاعبي فريق بايرن ميونخ لعدم مشاركتهم كأساسيين في المباريات.



وأكدت صحيفة (بيلد) عبر موقعها الإلكتروني، إخلاء كريستيان هيديل مدير الكرة بنادي شالكه لمكتبه بالفعل، تمهيدًا لرحيله خلال الأسابيع المقبلة.



وكتبت صحيفة (فاز) في عنوانها الرئيسي: "تونيس يبحث عن خليفة هيديل"، في إشارة لبدء كليمينس تونيس رئيس نادي شالكه، للبحث عن بديل مدير الكرة كريستيان هيديل، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.



وخرجت صحيفة (أبيندتسايتونج) بعنوان: "ما يضايق النجوم"، في إشارة لتذمر بعض لاعبي بايرن ميونخ، لعدم مشاركتهم بصفة أساسية مؤخرًا، على رأسهم الثنائي توماس مولر ورافينيا.

