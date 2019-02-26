الإسكان: قطع المياه عن بعض المناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر غدًا

صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم قطع المياه عن بعض مناطق التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر والأحياء (16 – 17 – الحى الـ13 مجاورة 6 - امتداد الربوة)، بمدينة الشيخ زايد، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة 6 صباح غدِ الأربعاء، نظرًا لأعمال الصيانة بالمأخذ المغذي لمحطة المياه.



وأوضح المهندس مصطفى فهمى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.