حريق يلتهم 3 منازل بسبب ماس كهربائي في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب في ثلاثة منازل بنجع عباس بالعسيرات، دون حدوث إصابات.



تلقى مأمور مركز العسيرات بلاغًا يفيد بنشوب حريق بناحية نجع عباس بدائرة المركز، فعلى الفور انتقل مأمور وضباط البحث الجنائي بالمركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، بمساعدة الأهالي.



وبالفحص تبين نشوب الحريق أعلى سطح منزل ملك "إبراهيم. م" 17 سنة، طالب، وامتد لأسطح منزلين مجاورين ملك كلًا من "محمود ع" 39 سنة، عامل، "عبد الباسط ا" 58 سنة، عامل.



وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية، فتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.