الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد إيهاب عيد الجارحي للتعزية في وفاة زينب إسماعيل شوكت، والعميد محمد عبد الحفيظ محمد البربري للتعزية في وفاة مصطفى هشام أبو العينين.
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد إيهاب عيد الجارحي للتعزية في وفاة زينب إسماعيل شوكت، والعميد محمد عبد الحفيظ محمد البربري للتعزية في وفاة مصطفى هشام أبو العينين.
نظمت رابطة "أزهري من أجل مصر"، اليوم الإثنين حملة للتبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة، بكلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان "حملة شريان الأزهر"، وذلك في محاولة منهم ...
وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإعادة تخطيط ميدان المحطة لتحقيق السيولة المرورية، وفك الاختناق الذي يعاني منه الميدان. وقال شاروبيم إن هناك ثلاثة منازل خالية من السكان تعيق الحركة المرورية، ...
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر؛ حمام السباحة بالصالة المغطاة بالغردقة بعد تطويره، وذلك على هامش حفل ختام بطولة مصر الدولية السادسة ...