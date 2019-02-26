وفدان سياحيان من ألمانيا وإنجلترا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت، اليوم، وفديين سياحيين من دولتي ألمانيا وإنجلترا خلال قيامهم برحلة نيلية عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



وجه المحافظ الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة بالعمل على تيسير وحل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجذاب، مؤكدًا على تكاتف جميع الجهات لتوفير كافة سُبل الراحة والأمن والأمان للزائرين.



من جانبه قال الدكتور ثروت الأزهري إن برنامج زيارة الوفد شمل القيام بجولة حرة داخل مدينة المنيا وزيارة آثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل والمقبرة الملكية ومنطقة آثار الأشمونين.



وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز دير مواس، ومنطقة آثار الاشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.



كما تضم المحافظة احد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.



