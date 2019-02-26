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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 11:49 ص

ضبط لص سرق حنفيات حريق من مدرسة في بنها

ضبط لص سرق حنفيات
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2532412

لقن أهالي قرية الشموت ببنها لصًا "علقة ساخنة" لضبطه أثناء محاولة سرقة حنفيات حريق وصنابير نحاس من داخل مدرسة الشموت الثانوية المشتركة بمدينة بنها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد حسين جندية مأمور مركز بنها يفيد بقيام "مسعد ع ا"، 46 عامًا، حارس أمن بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة بضبط لص داخل المدرسة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين قيام الإمساك بـ"عمار ع ع" 29 عامًا عامل خرده حال قفزه من داخل سور المدرسة إلى خارجها وبحوزته "5 حنفيات حريق، و4 صنابير حريق نحاس"، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح بالقدم اليمنى.

وبسؤال حارس أمن المدرسة "المبلغ"، قرر أن تلك المضبوطات مستولى عليها من داخل المدرسة، وأنه علم من الأهالي بذلك وتم نقل المتهم إلى مستشفى بنها العام وبتوقيع الكشف الطبي عليه ورد التقرير الطبي يفيد بإصابته باشتباه قطع بأوتار القدم اليمنى وتصرح له بالخروج عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب واقعة سرقة المضبوطات من داخل المدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4885 جنح مركز بنها لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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