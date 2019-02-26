ختام الدورة التدريبية للمحامين بمدينة الإنتاج الإعلامي

اختتمت، أمس الإثنين، لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين، دورة إعداد المحامين وكلاء المستثمرين، التي عقدت بمقر فرع الهيئة بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر، والتي يمثل المشاركون فيها الدفعة الخامسة في برنامج التدريب.



وتناولت الدورة موضوعًا جديدًا، بجانب الموضوعات الخاصة بالتأسيس، وهو تأسيس الشركات ذات الأغراض الإعلامية، والمحطات الفضائية، ليضاف إلى موضوعات البرنامج التدريبي، لأهميته في إطار منظومة دور المحامين في التأسيس.



ويأتي ذلك في إطار برنامج إعداد المحامين وكلاء المستثمرين، الذي يتلخص الهدف منه في عقد سلسلة دورات تدريبية تأهيلية كمستوى أول من التدريب المؤهل للمستوى الثاني المتعمق، الذي بإتمامه سوف يكون أمام لجنة التدريب والنقابة العامة مشروع جدول وكلاء وخبراء المستثمرين، في ضوء البروتوكول الموقع بين نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.