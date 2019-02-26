حملات تموينية مكبرة بمركز أبوقر قاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عددا من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم والمخابز البلدية تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لمراقبة الحالة التموينية وتشديد الرقابة علي المحلات التجارية والمخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.



قال العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز أن الحملة تكونت من إدارة تموين أبوقر قاص ومدير الرقابة ومفتشي التموين حيث تم تحرير7محاضرمزاولة مهنة بدون ترخيص و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار والتحفظ على 60 جركن زيت طعام منتهى الصلاحية،لافتًا إلى انه تم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما شدد رئيس المركز على ضرورة الاستمرار في الحملات يوميًا منعًا لاستغلال المواطنين وللنهوض بالخدمات المقدمة لهم والحفاظ علي صحته من أي ضرر يقع عليه.



