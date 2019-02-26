شركات كورية: ضخ استثمارات جديدة بمصر فى صناعة السيارات والسفن

عُقد منتدى الأعمال المصري الكوري، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وحضر المنتدى كذلك المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري،لي هوسينج، النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، هون لي جو يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، كيم جونج هون، عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية.



وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن تركيز الحكومة حاليًا ينصب على تعزيز الاستثمار في المجالات التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مثل البنية الاساسية والصناعة والصحة والتعليم.



وأكدت الوزيرة أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة هي تشجيع القطاع الخاص، من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة أعمال مناسبة، وتعزيز الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.



وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ينص على تسهيل الإجراءات وخفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات للمستثمرين، فضلًا عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار، كما يشمل تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، خاصة مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ما سيؤدي إلى تسريع إنجاز العديد من المشاريع.



ودعت الوزيرة الشركات الكورية إلى التوسع فى استثماراتهم فى مصر حيث لا تعكس حتى الآن الاستثمارات الكورية المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية، فى ظل وجود 164 شركة كورية فقط فى مصر يتوزع معظمها بين قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والتشييد والبناء.



وخلال المنتدى، قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضا عن الفرص الاستثمارية فى مصر، كما قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة.



وأكد هون لى جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، أن الشركات الكورية ستضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستعمل الجمعية على دعم ذلك، مشيدا بإمكانيات مصر وموقعها الجعرافى الذى يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا.



وعقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والفريق مهاب مميش، مائدة مستديرة مع كبرى الشركات الكورية، وأبرزها هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، وهيونداي روتيم، ودايليم الصناعية، ودوهوا المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، وجي إس للهندسة والإنشاءات، وسامسونج للصناعات، وهيونداي للهندسة والمقاولات، وإل إس آي إس لإنتاج الكابلات، ودياونج للصناعات، وسامسونج للإلكترونيات، وإل جي للإلكترونيات.



وقالت شركة هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسياراتإن الشركة تسعى لضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات، وقالت شركة هيونداي روتيم، المتخصصة في إنشاء السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إن الشركة نجحت في الفوز بمناقصة لتوريد وتشغيل وصيانة 6 قطارات للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، الشهر الماضي، وإن الشركة تناقش حاليًا خطة الاستثمار المستقبلية في مصر، وتوفير قطارات لخط المترو الثالث والتوسع في مجالات جديدة تشمل المشاركة في تطوير السكك الحديدية ومنظومة شحن البضائع فى مصر.



وذكرت شركة دايليم الصناعية، المتخصصة في قطاعي التشييد والبناء والبتروكيماويات، أن الشركة تسعى لاستغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية، وتدرس حاليًا فرص الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة.



وقالت شركة دوهوا، المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، إن الشركة تتوسع عالميًا في قطاعي السكك الحديدية ومعالجة المياه، وكلا النشاطين على رأس أولويات الحكومة المصرية أيضًا، ما يزيد من فرص التعاون لنقل التكنولوجيا الكورية في المجالين لمصر.



وأكدت شركة "جي إس للهندسة والإنشاءات" إدراكها لأهمية مصر الاستثمارية، حيث أسست شركته مكتبًا في مصر منذ عام 2001، مشيرًة إلى أن البيئة الاستثمارية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.



وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إن الشركة تدرس إنشاء أحواض لبناء وصيانة السفن بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استغلالًا لموقعها الفريد على خطوط التجارة العالمية.



وأشارت شركة هيونداي للهندسة والمقاولات إلى أن الشركة لها تاريخ إنشائي جيد في مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة في مجال الإنشاءات الفندقية.