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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:36 ص

تخبط باريس سان جيرمان في ملف الصفقات يتصدر اهتمامات الصحف الفرنسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2532269

أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حالة التخبط التي تنتاب فريق باريس سان جيرمان فيما يتعلق بملف الصفقات بخلاف عدد من القضايا الأخرى على الساحة الكروية.

فقد ذكرت صحيفة "لو باريزيان": المدرب توخيل والمدير الرياضي هنريكي.. يلعبان سويًا مباراة من أشواط إضافية"، في إشارة إلى توتر العلاقة بين المدير الرياضي للبي إس جي ومدرب الفريق.

وخرجت صحيفة "ليكيب" بعنوان "اللغز هنريكي"، في إشارة إلى تخبط المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في ملف الصفقات، وعدم نجاحه في دعم الفريق بعناصر جديدة، ومع ذلك يحظى بدعم رئيس النادي ناصر الخليفي.

وفي قضية سقوط طائرة اللاعب سالا أضافت الصحيفة "ويبقى الغموض"، في إشارة إلى عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء تحطم الطائرة التي أودت بحياة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا وهو في طريقه لإتمام تعاقده مع نادى كارديف، وذلك في أول تقرير صادر عن الحادث الأليم.

أما مجلة "فرانس فوتبول"، فتصدر غلافها، كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بحوار عنوانه "أحب حياتي" حي استعرضت المجلة، بعض ما قاله بنزيما، على غرار "كنت أبحث دائمًا عن كريستيانو رونالدو في الملعب.. الآن أشعر أكثر بقيمتي وكياني مع الملكي، أشعر بأنني كالطائر".

ونشرت تقريرا عن ماريو بالوتيلى المهاجم الإيطالي المثير للجدل، بعنوان "لماذا أثار ماريو بالوتيلي جنون مارسيليا".

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