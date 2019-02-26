القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
حوادث
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:36 ص

تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2532268

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمحامي "سيد.ع" في القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ يومين

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ 6 أيام

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

منذ أقل من شهر

النيابة تناظر الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج تمهيدًا لبدء التحقيق

منذ أقل من شهر

"الرقابة الإدارية" توفر 2.81 مليار جنيه للدولة

الآن

زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام بقطار مصفح للقاء ترامب

اختتام القمة العربية الأوروبية ورد الأزهر على الإخوان يستحوذان على اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

البيت الأبيض: "ترامب" يلتقى "كيم".. غدًا الأربعاء

ads
الأكثر قراءة

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

انتحار مُسن أمام عجلات المترو بمحطة مترو عزبة النخل

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

ألبومات الصور

"التبرع بالدم للشرطة".. وسيلة طلاب الأزهر لمواجهة الإرهاب (بالصور)

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

رياضة

دانى ميرفى: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

تخبط باريس سان جيرمان في ملف الصفقات يتصدر اهتمامات الصحف الفرنسية

تعرف على حكام مباريات الجولة 24 من الدورى العام

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

انتحار مُسن أمام عجلات المترو بمحطة مترو عزبة النخل

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/ 2/ 2019

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الكأس

ads
كشكول

اليوم.. "عبد الباري" يفتتح معرض التسوق الخيري بجامعة الزقازيق

انطلاق حملة "صحتك ثروتك" ببنات عين شمس

"شوقي" يصدر قراراً وزارياً بفتح فصول لمتعددي الإعاقة

"البحوث التكاملية طريق التنمية" مؤتمر دولي لبنات عين شمس .. غداً

اليوم.. "عبد الغفار" يفتتح أكبر معرض دولي للتعليم العالى والتدريب

الأمصار

طبيب مايكل جاكسون يكشف سر خطير عنه

ترامب يشكر الإمارات عن دعمها لإطلاق سراح مواطن أمريكي

ترامب يتجه إلى فيتنام للقاء نظيره الكوري الشمالي "صور"

جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة!

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

غدًا اليوم العالمي للأمراض النادرة تحت شعار "سد الرعاية الصحية والاجتماعية"

مدرس من غانا مدرج في القائمة القصيرة لجائزة المعلم العالمية

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

باحثون أمريكيون يخترعون حبوبا ذكية لإيصال الأنسولين إلى المعدة‎

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎