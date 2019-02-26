تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.



ووجهت النيابة للمحامي "سيد.ع" في القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.