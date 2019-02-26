أرباح "المالية والصناعية" تتراجع إلى 114.7 مليون جنيه فى 2018

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة "المالية والصناعية المصرية" عن تراجع أرباحها بنسبة 24.6% خلال العام الماضى 2018، لتصل إلى 114.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 152.16 مليون جنيه في 2017.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.37 مليار جنيه في العام السابق له.



وحققت الشركة أرباحًا مستقلة بلغت 109.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 102.74 مليون جنيه في 2017.