مذكرة تفاهم بين اتحادى الصناعات المصرية واليونانية فى 5 مارس

يوقع اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدي، مذكرة تفاهم مع اتحاد صناعات شمال اليونان برئاسة اثناثيوس سافاكي- رئيس الاتحاد اليوناني، يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، في تمام التاسعة والنصف صباحًا بمقر اتحاد الصناعات المصرية.



ويعقب توقيع مذكرة التفاهم لقاءات ثنائية بين الشركات اليونانية أعضاء الوفد وبين الشركات المصرية.



جدير بالذكر أن الوفد اليوناني يضم شركات تعمل في تخصصات مختلفة، منها: الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، البناء والتشييد، الماكينات والصناعات الهندسية، المستلزمات الطبية، الصناعات النسجية، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، والصناعات الخشبية.

