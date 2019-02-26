"القلعة" تُنهى 99.28% من مشروع "المصرية للتكرير"

كشفت شركة "القلعة للاستشارات المالية" عن تشغيل وحدة إنتاج الديزل في مشروع المصرية للتكرير.



وأضافت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، أنه من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من 2019.



وبحسب القلعة، تم استكمال نحو 99.28% من مشروع "المصرية للتكرير".



وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة تسعى للحصول على قرض لأجل عام بقيمة 80 مليون دولار من البنك التجاري الدولي-مصر.



