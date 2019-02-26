اليوم.. افتتاح أول مستشفى عائم بالشرق الأوسط للأم والطفل

قالت انجى منيب، رئيس مشروع المستشفى العائم بروتاري مصر، إنه سيتم افتتاح أول مستشفى عائم بالشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن رحلة العمل بالمستشفى العائم تنطلق من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة.



وأضافت، فى تصريحات، أن المستشفى تقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.



كانت وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي مع "روتاري مصر"؛ لتنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم بالتزامن مع ما تنفذه الوزارة من عدد كبير من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمحافظات صعيد مصر.



وتنفذ المستشفى، وفق البروتوكول، خلال الفترة من أول مارس وحتى 30 أبريل، وتجوب محافظات صعيد مصر لترسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة، يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج.



ويضم المشروع عددا من البرامج التوعوية، تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية، وتقدم المستشفى خدماتها الصحية والاجتماعية في 8 محافظات وهي "أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة"، والتي تضم أكثر الأسر احتياجا.

