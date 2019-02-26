شلل مروري بالدائري الإقليمي بسبب انقلاب "تريلا"

شهد الطريق الدائري الإقليمي ظهور كثافات مرورية، بعد انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة بمواد بناء في الاتجاه من طريق الإسماعيلية الصحراوي نحو الطريق الزراعي، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات، يفيد بانقلاب تريلا محملة بمواد بناء على الطريق الدائري الإقليمي المتجه في طريقه نحو الطريق الزراعي، وتبين إصابة السائق.



وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، والدفع بالأوناش المرورية لرفع ‏حطام الحادث من الطريق، وانتشر رجال المرور بمكان الحادث لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات بالطريق.