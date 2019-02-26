ضبط 76 قضية تموينية متنوعة بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، وضبط كميات من السلع التموينية المدعمه بقيمة 110،216جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.