اليوم.. التضامن توقع بروتوكولات مع الجمعيات المشاركة في "حياة كريمة"

توقع وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بروتوكولات تعاون مع الجمعيات المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمقر الوزارة.



وأكدت غادة والي وزيرة التضامن، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار اهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشيرة فى هذا الصدد إلى حرص الرئيس على توجيه التحيّة للمواطن؛ لكونه تحمل عبء تبعات الإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.